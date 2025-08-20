Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadwal Pekan Ketiga Super League: Persija Melawan Tim Kuat, Persib ke Yogyakarta

Rabu, 20 Agustus 2025 – 07:34 WIB
Jadwal Pekan Ketiga Super League: Persija Melawan Tim Kuat, Persib ke Yogyakarta
Selebrasi pemain Persija Jakarta Maxwell seusai mencetak gol ke gawang Persis Solo pada laga lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (16/8). Foto: Persija.id

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini jadwal pertandingan pekan ketiga BRI Super League musim 2025/2026 yang bergulir mulai Jumat (22/8) mendatang.

Persija Jakarta dijadwalkan akan menjamu Malut United pada pekan ketiga Super League di Stadion Jakarta International Stadium, Jakarta, Sabtu (23/8) pukul 15.30 WIB.

Macan Kemayoran tentu ingin melanjutkan tren positif mereka setelah sebelumnya pada dua pertandingan awal mampu meraih kemenangan kontra Persita Tangerang dan Persis Solo.

Meskipun begitu, Malut United bukanlah lawan yang mudah karena masih belum terkalahkan pada dua laga sebelumnya setelah menekuk Dewa United dan menahan imbang Bali United.

Selain Persija Jakarta, tiga kemenangan beruntun juga dibidik oleh Borneo FC yang akan menjamu Persijap Jepara pada pekan ketiga BRI Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (24/8) pukul 15.30 WIB.

Borneo FC yang berada di posisi kedua berambisi kembali mendulang poin penuh setelah pada dua laga sebelumnya mampu mengalahkan Bhayangkara FC dan PSBS Biak.

Di sisi lain, Persijap Jepara ingin melanjutkan tren positif mereka setelah pada pekan sebelumnya mampu mengalahkan juara bertahan Persib Bandung dengan skor ketat 2-1.

Selain dua laga tadi, pekan ketiga juga menyajikan pertandingan menarik lainnya seperti partai besar Persebaya Surabaya kontra Bali United hingga PSIM Yogyakarta menjamu Persib Bandung.

Berikut ini jadwal pertandingan pekan ketiga BRI Super League musim 2025/2026, di mana Persija akan menghadapi tim kuat.

