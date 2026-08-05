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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Jadwal Pekan Pertama Super League Dirilis, Persija dan Persib Dapat Ujian Berat

Rabu, 05 Agustus 2026 – 09:24 WIB
Jadwal Pekan Pertama Super League Dirilis, Persija dan Persib Dapat Ujian Berat - JPNN.COM
Persib vs Persija di semifinal Piala Presiden 2026. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Atmosfer panas akan langsung terasa sejak pekan pertama Super League 2026/2027. 

Jadwal resmi yang dirilis I League menghadirkan sederet laga besar, termasuk ujian berat yang menanti Persija Jakarta dan juara bertahan Persib Bandung.

Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu akan resmi bergulir pada Jumat (4/9).

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Laga pembuka mempertemukan Arema FC dengan Isenmulang Kalteng FC (dulu bernama Adhyaksa FC) di Stadion Kanjuruhan, Malang, pukul 15.30 WIB.

Setelah itu, Bali United akan menghadapi tim promosi PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada pukul 19.00 WIB.

Persija menjadi salah satu tim yang langsung mendapat tantangan besar.

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Macan Kemayoran harus memulai musim dengan melawat ke markas Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Sabtu (5/9) pukul 19.00 WIB.

Bermain di kandang Pesut Etam menjadi ujian awal bagi skuad ibu kota yang mengincar start positif.

Jadwal Super League 2026/2027 pekan pertama telah dirilis. Juara bertahan Persib Bandung menghadapi PSM Makassar.

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TAGS   jadwal Super League  Super League  Persib  Persija 
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