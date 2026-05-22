Jadwal Pekan Terakhir Super League: FL Mau Persib Terpeleset

Jumat, 22 Mei 2026 – 07:31 WIB
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes. Foto: borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Persib Bandung hanya butuh hasil seri saat melawan Persijap Jepara pada pekan terakhir Super League, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (24/5) sore WIB, untuk memastikan gelar juara musim ini.

Sementara itu, Borneo FC bisa menjadi juara jika menang dari Malut United di Stadion Segiri dan berharap Persib kalah dari Persijap.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes pun menyadari Persib di atas angin. Namun, dia memastikan anak asuhnya belum menyerah.

"Situasinya di papan atas saat ini sedikit lebih sulit bagi kami. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya mustahil terwujud, karena perjuangan panjang sepanjang musim ini belum benar-benar berakhir," katanya.

Lefundes mengaku menaruh harapan besar kepada Persijap bisa kembali mempertahankan performa apik saat menahan Borneo FC di pekan ke-33, agar memberikan kesulitan nyata bagi Persib Bandung di pekan ke-34 ini.

"Bagaimanapun, posisi kami saat ini memang membutuhkan momentum Persib terpeleset. Kami juga berharap penuh agar Persijap memainkan pertandingan yang luar biasa bagusnya ketika menghadapi Persib nanti," tutur Lefundes. (bfc/jpnn)

Jadwal Pekan ke-34 dan Klasemen Super League
Marilah ke mari melihat jadwal pertandingan pekan terakhir dan klasemen Super League.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Persib  Borneo FC  jadwal Super League  Super League  klasemen Super League 
