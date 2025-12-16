Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Bangka Belitung

Jadwal Pelantikan PPPK Paruh Waktu, Enggak Harus pakai Seragam Korpri

Selasa, 16 Desember 2025 – 04:06 WIB
Jadwal Pelantikan PPPK Paruh Waktu, Enggak Harus pakai Seragam Korpri - JPNN.COM
Ilustrasi PPPK Paruh Waktu. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BANGKA - Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Belitung, sudah menetapkan jadwal pelantikan PPPK Paruh Waktu.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Bangka akan dilantik pada Senin, 22 Desember 2025.

"Kami sudah menetapkan jadwal pelantikan bagi PPPK Paruh Waktu sekaligus menerima surat keputusan (SK)," kata Bupati Bangka,Fery Insani di Sungailiat, Senin (15/12).

Baca Juga:

Dia mengatakan untuk seragam pelantikan bagi PPPK Paruh Waktu akan disesuaikan dan tidak harus membebani para pegawai.

"Masalah seragam nanti diatur dan tidak mesti harus memakai baju Korpri, karena jangan sampai membebani PPPK Paruh Waktu yang disebabkan harus membeli baju Korpri," jelas dia.

Fery Insani meminta seluruh PPPK Paruh Waktu, setelah dilantik nantinya harus mampu membuktikan sebagai abdi negara, bekerja dengan baik sebagai pelayan masyarakat.

Baca Juga:

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Kabupaten Bangka, R. Tati Reaningsih, mengatakan jumlah PPPK Paruh Waktu yang akan dilantik sebanyak 2.816 orang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah.

"Tercatat ada 2.816 orang PPPK Paruh Waktu yang akan dilantik dari sebelumnya berjumlah 2.835 orang," ujar dia.

Berikut ini jadwal pelantikan PPPK Paruh Waktu, peserta tidak harus memakai seragam Korpri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  pelantikan PPPK Paruh Waktu  honorer 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp