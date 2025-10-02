Jadwal Pelantikan PPPK Paruh Waktu, Harus Bersabar Lagi

jpnn.com - AMBON – Berikut ini rencana jadwal pelantikan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, Maluku.

Semula, pelantikan PPPK Paruh Waktu di sana direncanakan bersamaan dengan pelantikan PPPK formasi 2024 tahap pertama dan kedua.

Pelantikan 1.152 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama formasi 2024 sudah dilakukan Rabu (1/10).

“Setelah pelantikan seluruh formasi PPPK, Pemerintah Kota Ambon tidak lagi mengangkat tenaga honorer maupun pegawai kontrak. Saya juga melarang pimpinan OPD merekrut tenaga honorer baru,” kata Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena di Ambon, Rabu.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji digelar di Ambon, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 3410-4483 Tahun 2025.

Pelantikan PPPK ini disaksikan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ambon serta tokoh agama.

Wali Kota mengatakan, momentum tersebut sebagai jawaban atas penantian panjang para tenaga honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.

