Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Jadwal Pemeriksaan Hanif Dhakiri oleh KPK Diulang Seusai Mangkir Dipanggil

Selasa, 27 Januari 2026 – 21:05 WIB
Jadwal Pemeriksaan Hanif Dhakiri oleh KPK Diulang Seusai Mangkir Dipanggil - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri (ANTARA/HO-Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri)

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan pemerasan pengurusan izin rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan.

Penjadwalan ulang dilakukan setelah Hanif mangkir dari pemanggilan pada Jumat lalu.

"Confirm pada pekan lalu penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara HD selaku eks menteri ketenagakerjaan dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan RPTKA," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/1).

Baca Juga:

Keterangan Hanif diperlukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka Sekjen Kemenaker Hery Sudarmanto.

"Saudara HS yang ditetapkan sebagai tersangka ini diduga sudah mendapatkan sejumlah aliran uang dalam proses pengurusan RPTKA pada saat itu," ujar Budi.

Dugaan aliran dana terjadi pada periode kepemimpinan Hanif sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

Namun, jadwal pemeriksaan yang baru belum dapat dipastikan. "Untuk penjadwalan berikutnya kami masih menunggu konfirmasi, nanti kalau sudah ada jadwal ulangnya kami akan update," kata Budi Prasetyo menambahkan. (tan/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan Hanif Dhakiri sebagai saksi kasus suap RPTKA Kemenaker. Ia mangkir dari panggilan sebelumnya.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Hanif Dhakiri  Kasus Korupsi  sekjen Kemenaker 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp