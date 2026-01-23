Jadwal Perempat Final Indonesia Masters 2026: Penuh Duel Panas

Jumat, 23 Januari 2026 – 07:29 WIB

jpnn.com - Indonesia masih menjaga asa di turnamen bulu tangkis bertajuk Indonesia Masters 2026. Hingga Jumat (23/1/2026), Merah Putih memastikan sembilan wakil menembus babak perempat final.

Peta persaingan pun kian memanas.

Indonesia tetap memiliki peluang meraih gelar juara di empat sektor berbeda, bahkan satu tempat di semifinal sudah dikunci lebih awal.

Kepastian itu datang karena adanya duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra.

Laga tersebut mempertemukan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dengan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Duel ini menjadi sorotan lantaran kedua pasangan sama-sama membawa modal kuat.

Dalam catatan pertemuan terakhir, Raymond/Joaquin memiliki keunggulan psikologis setelah menaklukkan Fajar/Fikri di final Australian Open 2025.

Sementara itu, sorotan lain tertuju ke sektor tunggal putra. Alwi Farhan menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa.