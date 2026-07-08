Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2026 & Daftar Top Skor

jpnn.com - VANCOUVER - Dari 48 kontestan Piala Dunia 2026, kini tinggal delapan negara yang menjaga peluang menjadi juara.

Delapan peserta perempat final Piala Dunia 2026 itu ialah:

Maroko Prancis Norwegia Inggris Spanyol Belgia Argentina Swiss

Dari delapan negara tersebut, empat di antaranya sudah pernah menjadi juara dunia, yakni:

Argentina (1978, 1986, 2022) Prancis (1998, 2018) Inggris (1966) Spanyol (2010)

Kebetulan, empat negara tersebut belum bertemu di perempat final Piala Dunia 2026. Laga 8 Besar akan dibuka dengan pertemuan Prancis vs Maroko di Boston, Jum'at (10/6).

fifa

Perempat Final

Jum’at, 10 Juli

03.00 WIB: Prancis vs Maroko

Sabtu, 11 Juli

02.00 WIB: Spanyol vs Belgia

Ahad, 12 Juli

04.00 WIB: Norwegia vs Inggris

08.00 WIB: Argentina vs Swiss

Semifinal

Rabu, 15 Juli

02.00 WIB: Prancis/Maroko vs Spanyol/Belgia

Kamis, 16 Juli

02.00 WIB: Norwegia/Inggris vs Argentina/Swiss

Peringkat Ketiga

Minggu, 19 Juli

04.00 WIB:

Final

Senin, 20 Juli

02.00 WIB:

Sepatu Emas

Hingga 16 Besar rampung, Kapten Argentina Lionel Messi memimpin persaingan perebutan Sepatu Emas alias pemimpin daftar top skor Piala Dunia 2026.

Messi mengoleksi delapan gol.