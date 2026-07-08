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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2026 & Daftar Top Skor

Rabu, 08 Juli 2026 – 06:44 WIB
Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2026 & Daftar Top Skor - JPNN.COM
Messi. Foto: Colin Hubbard/AP Photo

jpnn.com - VANCOUVER - Dari 48 kontestan Piala Dunia 2026, kini tinggal delapan negara yang menjaga peluang menjadi juara.

Delapan peserta perempat final Piala Dunia 2026 itu ialah:

  1. Maroko
  2. Prancis
  3. Norwegia
  4. Inggris
  5. Spanyol
  6. Belgia
  7. Argentina
  8. Swiss

Dari delapan negara tersebut, empat di antaranya sudah pernah menjadi juara dunia, yakni:

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  1. Argentina (1978, 1986, 2022)
  2. Prancis (1998, 2018)
  3. Inggris (1966)
  4. Spanyol (2010)

Kebetulan, empat negara tersebut belum bertemu di perempat final Piala Dunia 2026. Laga 8 Besar akan dibuka dengan pertemuan Prancis vs Maroko di Boston, Jum'at (10/6).

Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2026 &amp; Daftar Top Skorfifa

Perempat Final
Jum’at, 10 Juli
03.00 WIB: Prancis vs Maroko
Sabtu, 11 Juli
02.00 WIB: Spanyol vs Belgia
Ahad, 12 Juli
04.00 WIB: Norwegia vs Inggris
08.00 WIB: Argentina vs Swiss
Semifinal
Rabu, 15 Juli
02.00 WIB: Prancis/Maroko vs Spanyol/Belgia
Kamis, 16 Juli
02.00 WIB: Norwegia/Inggris vs Argentina/Swiss
Peringkat Ketiga
Minggu, 19 Juli
04.00 WIB:
Final
Senin, 20 Juli
02.00 WIB:

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