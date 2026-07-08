Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2026 & Daftar Top Skor
jpnn.com - VANCOUVER - Dari 48 kontestan Piala Dunia 2026, kini tinggal delapan negara yang menjaga peluang menjadi juara.
Delapan peserta perempat final Piala Dunia 2026 itu ialah:
- Maroko
- Prancis
- Norwegia
- Inggris
- Spanyol
- Belgia
- Argentina
- Swiss
Dari delapan negara tersebut, empat di antaranya sudah pernah menjadi juara dunia, yakni:
- Argentina (1978, 1986, 2022)
- Prancis (1998, 2018)
- Inggris (1966)
- Spanyol (2010)
Kebetulan, empat negara tersebut belum bertemu di perempat final Piala Dunia 2026. Laga 8 Besar akan dibuka dengan pertemuan Prancis vs Maroko di Boston, Jum'at (10/6).
fifa
Perempat Final
Jum’at, 10 Juli
03.00 WIB: Prancis vs Maroko
Sabtu, 11 Juli
02.00 WIB: Spanyol vs Belgia
Ahad, 12 Juli
04.00 WIB: Norwegia vs Inggris
08.00 WIB: Argentina vs Swiss
Semifinal
Rabu, 15 Juli
02.00 WIB: Prancis/Maroko vs Spanyol/Belgia
Kamis, 16 Juli
02.00 WIB: Norwegia/Inggris vs Argentina/Swiss
Peringkat Ketiga
Minggu, 19 Juli
04.00 WIB:
Final
Senin, 20 Juli
02.00 WIB:
Sepatu Emas
Hingga 16 Besar rampung, Kapten Argentina Lionel Messi memimpin persaingan perebutan Sepatu Emas alias pemimpin daftar top skor Piala Dunia 2026.
Messi mengoleksi delapan gol.