Jadwal Pertandingan Pertama Persib Putaran II Super League, Catat ya

jpnn.com - JAKARTA - Pemain serba bisa Persib Eliano Reijnders meminta Maung Bandung tidak terlena dengan status juara paruh musim BRI Super League 2025/2026.

Eliano mengatakan perjalanan Persib Bandung masih panjang karena pada putaran kedua terdapat 17 pertandingan yang harus dijalani.

Pemain berdarah Belanda tersebut menekankan Persib Bandung harus fokus dalam menghadapi laga demi laga yang akan dihadapi di pada putaran kedua Super League.

"Tentu saja itu saya pikir bagus, tapi masih jauh jalan yang perlu kami hadapi, kami harus tetap fokus di putaran kedua," ungkap Eliano dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (21/1).

Diketahui, Persib Bandung akan memulai putaran kedua Super League dengan menghadapi PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu (25/1) pukul 19.00 WIB.

Mantan pemain PEC Zwolle itu mengatakan dirinya siap memberikan kontribusi untuk tim pada pertandingan tersebut dan tak masalah ditempatkan di berbagai posisi.

Eliano menjelaskan persiapan Persib Bandung menjelang pertandingan pekan ke-18 Super League berjalan dengan baik setelah sebelumnya dihadapkan dengan jadwal padat.

"Ketika pelatih membutuhkan saya, saya akan berada di sana. Saya rasa kondisinya bagus, sekarang kami mendapat waktu nyaris satu pekan kan? Laga berikutnya akan digelar akhir pekan depan dan saya rasa kondisinya akan bagus," kata Eliano.