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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadwal Piala AFF 2026 dan Klasemen Mutakhir, Sudah Terlihat!

Minggu, 02 Agustus 2026 – 11:02 WIB
Jadwal Piala AFF 2026 dan Klasemen Mutakhir, Sudah Terlihat! - JPNN.COM
Thailand vs Malaysia di penyisihan Grup B Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026. Foto: aseanutdfc

jpnn.com - BANGKOK - Thailand memimpin klasemen Grup B Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026 setelah menerjang Malaysia di Rajamangala National Stadium, Sabtu (1/8).

Pelatih Thailand Anthony Hudson pun memuji penampilan para pemainnya dalam kemenangan 2-0 itu.

“Saya sangat bangga dengan para pemain yang memainkan sepak bola yang sangat bagus. Kami perlu terus meningkatkan tingkat kebugaran pemain, karena ini turnamen," tuturnya.

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"Menjelang akhir laga, kami memang sengaja bertahan karena empat atau lima pemain mengalami kram dan masalah fisik lainnya," imbuh Hudson.

Thailand memimpin klasemen dengan enam poin, sama dengan koleksi poin Malaysia.

Buat Malaysia, laga di Bangkok itu merupakan kekalahan pertama mereka di grup.

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Jadwal Piala AFF 2026 dan Klasemen Mutakhir, Sudah Terlihat!
Jadwal Piala AFF 2026 dan Klasemen Mutakhir, Sudah Terlihat!flashscore-aseanutdfc

Piala AFF 2026 mulai tiba di akhir penyisihan dan sudah terlihat tim yang berpotensi atau tidak ke semifinal.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Jadwal Piala AFF 2026  Jadwal ASEAN Hyundai Cup 2026  ASEAN Hyundai Cup 2026  Piala AFF 2026  Timnas Indonesia 

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