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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadwal Piala AFF 2026 Timnas Indonesia Vs Vietnam, Ini Sangat Penting

Senin, 03 Agustus 2026 – 14:29 WIB
Jadwal Piala AFF 2026 Timnas Indonesia Vs Vietnam, Ini Sangat Penting - JPNN.COM
Timnas Indonesia. Foto: aseanutdfc

jpnn.com - KABUPATEN BOGOR - Tukang Latih Vietnam Kim Sang-sik menyadari pertempuran pasukannya melawan Timnas Indonesia pada lanjutan penyisihan Grup A Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8) malam WIB merupakan laga hidup atau mati buat mereka.

Duel Timnas Indonesia vs Vietnam dijadwalkan kick off mulai pukul 20.30 WIB.

Duel Timnas Indonesia vs Vietnam merupakan match ke-3 buat Indonesia, yang berarti ada satu laga sisa lagi di grup (vs Singapura 7 Agustus).

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Duel Timnas Indonesia vs Vietnam merupakan match ke-3 juga buat Vietnam, yan berarti ada satu laga sisa lagi di grup (vs Kamboja 7 Agustus).

Jika tidak menang atas Timnas Indonesia, maka Vietnam yang menyandang status juara bertahan berisiko finis di luar dua posisi teratas klasemen dan kehilangan kesempatan untuk melaju ke semifinal.

“Pertandingan ini sangat penting untuk menjaga peluang kami melaju ke babak selanjutnya,” kata Kim.

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“Kami harus menang. Ini akan menjadi pertandingan tandang, jadi, kondisi dan aspek mental menjadi hal yang penting untuk meraih kemenangan," kata Kim.

Sementara itu, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memprediksi pertandingan akan berjalan ketat.

Duel Timnas Indonesia vs Vietnam merupakan match ke-3 buat Indonesia di Grup A Piala AFF 2026.

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TAGS   Jadwal Piala AFF 2026 Timnas Indonesia Vs Vietnam  Jadwal Piala AFF 2026  timnas Indonesia vs Vietnam  Indonesia vs Vietnam  Piala AFF 2026  ASEAN Hyundai Cup 2026 

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