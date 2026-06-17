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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadwal Piala Dunia 2026: 4 Laga Terakhir di MD1

Rabu, 17 Juni 2026 – 20:36 WIB
Jadwal Piala Dunia 2026: 4 Laga Terakhir di MD1 - JPNN.COM
Kapten Inggris Harry Kane (kanan) bersantai sebelum latihan tim menjelang menghadapi Kroasia di Piala Dunia 2026. Foto: Juan Mabromata/AFP

jpnn.com - DALLAS - Matchday 1 penyisihan grup Piala Dunia 2026 tiba di hari terakhir.

Ada empat pertandingan; dua di Grup K, dua di Grup L.

Laga Inggris vs Kroasia di Dallas Stadium mungkin lebih menjadi sorotan, meski tiga pertandingan lainnya tetap menjanjikan banyak drama.

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"Ini musim terbaik yang pernah saya jalani. Mencetak lebih banyak gol daripada musim sebelumnya," kata Kapten Inggris Harry Kane.

Seperti biasa, Inggris datang ke turnamen besar menyandang status unggulan. Kane pun menyadari hal itu.

"Saya percaya, inilah waktu terbaik kami memenangi Piala Dunia," ujarnya. (fifa/jpnn)

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Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Rabu, 17/6 pukul 13.00 WIB)
MD1 Grup
Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0
Grup A: Korea vs Ceko 2-1
1. Meksiko | 2. Korea | 3. Ceko | 4. Afrika Selatan

Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1
Grup B: Qatar vs Swiss 1-1
1. Swiss | 2. Kanada |3. Qatar | 4. Bosnia Herzegovina

Grup C: Brasil vs Maroko 1-1
Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1
1. Skotlandia | 2. Maroko | 3. Brasil | 4. Haiti

Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1
Grup D: Australia vs Turki 2-0
1. Amerika Serikat | 2. Australia | 3. Turki | 4. Paraguay

Grup E: Jerman vs Curacao 7-1
Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0
1. Jerman | 2. Pantai Gading | 3. Ekuador | 4. Curacao

Grup F: Belanda vs Jepang 2-2
Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1
1. Swedia | 2. Jepang | 3. Belanda | 4. Tunisia

Grup G: Belgia vs Mesir 1-1
Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2
1. Selandia Baru | 2. Iran | 3. Belgia | 4. Mesir

Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0
Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1
1. Uruguay | 2. Arab Saudi | 3. Spanyol | 4. Tanjung Verde

Grup I: Prancis vs Senegal 3-1
Grup I: Irak vs Norwegia 1-4
1. Norwegia 2. Prancis | 3. Senegal | 4. Irak

Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0
Grup J: Austria vs Yordania 3-1
1. Argentina | 2. Austria. 3. Yordania | 4. Aljazair

Jadwal Kamis (18/6)
Grup K: Portugal vs Kongo – kick off 00.00 WIB
Grup L: Inggris vs Kroasia – kick off 03.00 WIB
Grup L: Ghana vs Panama – kick off 06.00 WIB
Grup K: Uzbekistan vs Kolombia – kick off 09.00 WIB
MD2 Grup
Grup A: Ceko vs Afrika Selatan – kick off 23.00 WIB

Laga Inggris vs Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026 mungkin lebih menjadi sorotan ketimbang tiga duel lain.

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TAGS   jadwal Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Inggris  Kroasia  Portugal  Kongo 
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