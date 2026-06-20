Jadwal Piala Dunia 2026 Minggu Dini Hari-Malam: Kelas Berat

jpnn.com - HOUSTON - Empat pul, dari A sampai D, telah menuntaskan matchday 2 grup Piala Dunia 2026.

Hasilnya; dua dari tiga tuan rumah, yakni Meksiko dan Amerika Serikat memastikan tiket 32 Besar.

Satu sahibulbait lagi, yaitu Kanada, tinggal menunggu MD3 bergulir saja untuk memastikan posisi sebagai juara, runner up, atau sekadar masuk dalam satu dari delapan peringkat ketiga terbaik.

Pada Minggu (21/6) dini hari hingga malam WIB bakal hadir laga-laga kelas berat, yang berpotensi menghadirkan banyak drama lainnya.

Dibuka dengan pertemuan Belanda vs Swedia, lalu Jerman vs Pantai Gading, Ekuador vs Curacao, Tunisia vs Jepang, sampai Spanyol vs Arab Saudi.

Swedia, Jerman, dan Pantai Gading bisa memastikan tiket 32 Besar di laga nanti. Namun, pasti tak mudah.

Apalagi Jerman dan Pantai Gading justru akan ketemu.

Pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengatakan tidak ada satu alasan pun buat timnya menatap Pantai Gading dengan sebelah mata.