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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadwal Piala Dunia 2026 Minggu Dini Hari-Malam: Kelas Berat

Sabtu, 20 Juni 2026 – 22:52 WIB
Jadwal Piala Dunia 2026 Minggu Dini Hari-Malam: Kelas Berat - JPNN.COM
Tim Panser Jerman di MD1 Grup E Piala Dunia 2026. Foto: Paul Ellis/AFP

jpnn.com - HOUSTON - Empat pul, dari A sampai D, telah menuntaskan matchday 2 grup Piala Dunia 2026.

Hasilnya; dua dari tiga tuan rumah, yakni Meksiko dan Amerika Serikat memastikan tiket 32 Besar.

Satu sahibulbait lagi, yaitu Kanada, tinggal menunggu MD3 bergulir saja untuk memastikan posisi sebagai juara, runner up, atau sekadar masuk dalam satu dari delapan peringkat ketiga terbaik.

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Pada Minggu (21/6) dini hari hingga malam WIB bakal hadir laga-laga kelas berat, yang berpotensi menghadirkan banyak drama lainnya.

Dibuka dengan pertemuan Belanda vs Swedia, lalu Jerman vs Pantai Gading, Ekuador vs Curacao, Tunisia vs Jepang, sampai Spanyol vs Arab Saudi.

Swedia, Jerman, dan Pantai Gading bisa memastikan tiket 32 Besar di laga nanti. Namun, pasti tak mudah.

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Apalagi Jerman dan Pantai Gading justru akan ketemu.

Pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengatakan tidak ada satu alasan pun buat timnya menatap Pantai Gading dengan sebelah mata.

Lihatlah ke mari, ada jadwal Piala Dunia 2026 dari Minggu dini hari hingga malam. Partai besar semua.

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TAGS   jadwal Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Jerman  Belanda  Swedia  Spanyol  Jepang 
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