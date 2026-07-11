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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadwal Prancis vs Spanyol Piala Dunia 2026, Tim Matador 2 Kali Bikin Keok Ayam Jantan, Catat Itu

Sabtu, 11 Juli 2026 – 06:42 WIB
Jadwal Prancis vs Spanyol Piala Dunia 2026, Tim Matador 2 Kali Bikin Keok Ayam Jantan, Catat Itu - JPNN.COM
Skuad Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Claudia Greco.

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal Prancis vs Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion AT&T, Arlington, Rabu 17 Juli pukul 02.00 WIB.

Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menang atas Belgia pada pertandingan di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, Sabtu (11/7/2026) dini hari WIB, dengan skor tipis 2-1.

Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente meyakini tim asuhannya memiliki kemampuan mengalahkan Prancis ketika kedua negara bertemu pada semifinal Piala Dunia 2026.

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De la Fuente seyakin itu karena melihat perkembangan pemain-pemainnya sejauh ini.

"Saya pikir wajar jika kami berpikiran bisa mengalahkan Prancis. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkannya," kata De la Fuente dalam laman FIFA pada Sabtu.

Pelatih berusia 65 tahun itu menilai Spanyol - yang oleh publik Indonesia dijuluki Tim Matador- memiliki rekor cukup bagus ketika menghadapi Prancis dan mereka berusaha mempertahankannya.

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Pada dua pertemuan sebelumnya, Spanyol mengalahkan Prancis dalam semifinal UEFA Nations League 2025 dengan skor 5-4 dan semifinal Euro 2024 dengan skor 2-1.

Terakhir kali Spanyol kalah dari Prancis terjadi pada final UEFA Nations League 2021 ketika Les Blues mengungguli La Furia Roja 2-1.

Berikut ini jadwal Prancis vs Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion AT&T, Arlington.

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TAGS   Prancis vs Spanyol  Piala Dunia 2026  Semifinal Piala Dunia 2026  Timnas Spanyol 

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