Jadwal Semifinal BWF World Tour Finals 2025, Sabar/Reza ke-9

Sabtu, 20 Desember 2025 – 06:07 WIB

jpnn.com - HANGZHOU - Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Isfahani (nonpelatnas PBSI) menjadi satu-satunya wakil Indonesia di semifinal BWF World Tour Finals 2025.

Ganda putra peringkat sepuluh dunia itu menembus semfinal dengan menyandang status runner up Grup A.

Sabar/Reza finis di bawah unggulan utama yang juga peringkat satu dunia dari Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

Pada undian semifinal Jumat (19/12) malam, Sabar/Reza mendapat slot ketemu lagi dengan Kim/Seo.

Undian semifinal tak membatasi pertemuan antara juara dan runner up grup yang sama, hanya menghindari drawing juara grup vs juara grup.

Pada penyisihan Grup A, Sabar/Reza kalah dari Kim/Seo 20-22, 17-21.

Satu semifinal lainnya di nomor ganda putra BWTF 2025 mempertemukan harapan China Liang Wei Keng/Wang Chang versus duo Menara India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Semifinal BWTF 2025 akan dibuka dengan big match di nomor tunggal putri antara An Se Young (Korea) vs Akane Yamaguchi (Jepang) mulai pukul 08.30 WIB.