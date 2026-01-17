Jadwal Semifinal India Open 2026, Peluang Emas Buat Jojo

jpnn.com - NEW DELHI - Tunggal putra Indonesia (nonpelatinas) Jonatan Christie a.k.a Jojo bersyukur bisa menembus semifinal India Open 2026 Super 750.

Jojo masuk Top 4 setelah mengalahkan andalan Prancis; peringkat tujuh dunia, Christo Popov 21-19, 21-19 di perempat final yang digelar di Indira Gandhi Sports Complex, Jumat (16/1).

"Puji Tuhan bisa ke semifinal. Ini seperti good start awal tahun, di sini (India) dan Malaysia kemarin bisa ke semifinal, mudah-mudahan dan saya berharap juga buat di India Open ini bisa melangkah lebih jauh," kata Jojo di halaman PBSI.

Pada semifinal hari ini, Jojo yang menyandang status Si Nomor 4 Dunia, akan meladeni tunggal putra Singapura Loh Kean Yew.

Loh melaju ke semifinal setelah pada 8 Besar menaklukkan sesama Asia Tenggara, Kunlavut Vitidsarn (Thailand).

Laga Loh vs Kunlavut berakhir setelah 70 menit, Loh menang rubber game 14-21, 21-15, 21-17.

Hasil itu sepertinya tak sesuai dengan harapan Jojo, yang tampaknya lebih pengin ketemu Kunlavut.

"Pengin kembali bertemu Kunlavut karena kemarin ada beberapa hal yang dapat pelajaran baru setelah kalah di World Tour Finals, kalah di Kejuaraan Dunia dan Malaysia Open. Kalau ketemu ada koreksi yang bisa dicoba lagi. Dengan kualitas dia, saya menantikan kembali laga dengan dia," tutur Jojo.