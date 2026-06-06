Jadwal Semifinal Indonesia Open 2026: Tuan Rumah Dijamin Punya Wakil di Final

jpnn.com - Peluang Indonesia untuk meraih gelar pada ajang Indonesia Open 2026 masih terbuka lebar.

Hingga memasuki babak empat besar, Merah Putih masih menyisakan empat wakil yang siap bertarung memperebutkan tempat di partai puncak.

Nama-nama yang berhasil menembus semifinal ialah Jonatan Christie dari sektor tunggal putra, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri), serta dua ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

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Jojo -sapaan Jonatan Christie- menjadi wakil Indonesia pertama yang akan berjuang pada semifinal di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Peraih medali emas Asian Games 2018 itu dijadwalkan menghadapi pebulu tangkis Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul.

Setelah Jojo, perhatian publik tuan rumah akan tertuju pada sektor ganda putri. Rachel/Febi mendapat tantangan berat karena harus berhadapan dengan unggulan pertama asal China Liu Sheng Shu/Tan Ning.

Bagi Rachel/Febi, laga ini dapat menjadi ukuran sejauh mana kemampuan mereka saat menghadapi salah satu pasangan terkuat dunia saat ini.

Sementara itu, Indonesia sudah dipastikan memiliki satu wakil pada partai final dari nomor ganda putra.