Jadwal Semifinal Liga Champions: Arsenal Tantang Atletico, PSG Hadapi Munchen

Kamis, 16 April 2026 – 04:52 WIB
Bayern Munchen (jersei merah) mengalahkan Real Madrid di perempat final Liga Champions. Foto: REUTERS/Michaela Stache.

jpnn.com - Empat tim elite Eropa telah memastikan tempatnya di semifinal Liga Champions.

Atletico Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain (PSG), dan Bayern Munchen menjadi kontestan babak empat besar musim ini.

PSG menjadi salah satu tim yang tampil paling meyakinkan.

Klub asal Prancis itu melaju ke semifinal Liga Champions setelah menyingkirkan Liverpool dengan keunggulan agregat telak 4-0.

Hasil pada leg kedua makin menegaskan dominasi Les Parisiens atas wakil Inggris tersebut. PSG menang 2-0 di Anfield, setelah sebelumnya juga menang 2-0 di Paris.

Sementara itu, Atletico Madrid harus bekerja kerasa untuk merebut tiket semifinal. Meski menelan kekalahan 1-2 pada leg kedua, Los Rojiblancos tetap berhak melaju ke empat besar berkat kemenangan 2-0 di leg pertama.

Dari Jerman, Bayern Muenchen mencuri perhatian lewat laga penuh tensi kontra Real Madrid yang berakhir dengan skor 4-3.

Sementara itu, Arsenal memastikan tempat di empat besar seusai bermain imbang 0-0 melawan Sporting CP di leg kedua. Hasil tersebut cukup bagi The Gunners untuk lolos dengan agregat 1-0.

Berikut jadwal semifinal Liga Champions. Pertarungan panas Arsenal vs Atletico Madrid dan PSG vs Bayern Munchen siap mengguncang Eropa.

