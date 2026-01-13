Jadwal Semifinal Piala Liga Inggris: Newcastle vs Manchester City, Chelsea vs Arsenal

Selasa, 13 Januari 2026 – 21:50 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Leg pertama semifinal Piala Liga Inggris dijadwalkan berlangsung tengah pekan ini.

Partai semifinal akan menyajikan dua pertandingan yang mempertemukan klub besar.

Newcastle akan bertarung melawan Manchester City, sedangkan Chelsea berhadapan Arsenal.

Adapun Newcastle akan menjamu Manchester City pada leg pertama semifinal Piala Liga Inggris di Stadion St. James Park, Newcastle, Rabu (14/1) pukul 03.00 WIB, demikian catatan EFL.

Pada pertandingan ini dipastikan Newcastle ingin melanjutkan tren positif mereka setelah pada akhir pekan lalu berhasil meraih kemenangan lewat adu penalti kontra Bournemouth pada ajang Piala FA.

Selain itu, Newcastle yang berstatus sebagai juara bertahan juga ingin mempertahankan gelar mereka, namun dipastikan Manchester City akan memberikan perlawanan hebat.

Serupa dengan Newcastle, Manchester City juga tengah dalam tren positif setelah pada akhir pekan lalu mampu menang besar dengan skor telak 10-1 kontra Exeter City.

Selanjutnya ada pertandingan semifinal lainnya yang mempertemukan dua klub asal London, Chelsea menjamu Arsenal di Stadion Stamford Bridge, Kamis (15/1) pukul 03.00 WIB.