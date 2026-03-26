Jadwal Siaran Langsung FIFA Series 2026 Grup Indonesia

jpnn.com - JAKARTA – Indonesia menjadi satu dari 13 tuan rumah FIFA Series 2026.

Timnas Indonesia bergabung bersama Bulgaria (UEFA), Saint Kitts and Nevis (Concacaf), dan Solomon Islands (OFC).

Dengan format semifinal, FIFA Series 2026 di Indonesia mempertemukan Solomon vs Bulgaria dan Indonesia vs Saint Kitts and Nevis pada Jumat (27/3). Pemenang ketemu pemenang dan pecundang vs pecundang di pertandingan berikutnya pada Senin (30/3).

FIFA Series 2026 merupakan pertandingan persahabatan internasional yang menyediakan poin terhitung oleh kalkulator FIFA, berpengaruh untuk ranking timnas.

Setiap pertandingan di FIFA Series 2026 yang berakhir imbang akan langsung dilanjutkan ke adu penalti, tanpa perpanjangan waktu.

Di kategori putra, tim-tim yang berpartisipasi termasuk tim mapan seperti Australia (saat ini peringkat ke-27) hingga negara-negara sepak bola yang sedang berkembang seperti Kepulauan Virgin AS (peringkat ke-207). Untuk sepak bola putri, FIFA Series akan melibatkan tim-tim yang peringkatnya setinggi Brasil (ke-6) hingga Turks and Caicos (ke-196). (fifa/jpnn)

Jadwal FIFA Series 2026 Grup Indonesia yang tayang di Vidio.

Solomon Islands vs Bulgaria, Live Vidio Jumat (27/3) 15.00 WIB

Indonesia vs Saint Kitts and Nevis, Live Vidio Jumat (27/3) 19.30 WIB