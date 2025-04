Jadwal Sisa Persib dan Dewa United di Liga 1, Siapa Juara?

jpnn.com - BANDUNG - Perebutan gelar juara Liga 1 musim ini mendekati akhir. Pekan ini memasuki week ke-29 alias enam pekan tersisa.

Si petahana Persib Bandung masih memimpin klasemen dengan 58 poin, unggul delapan angka dari Dewa United yang berada di peringkat kedua.

Secara matematis, Persib membutuhkan empat kemenangan dari enam laga untuk memastikan perolehan poinnya tak dilewati Dewa United.

Namun, itu bakal tak mudah lantaran Maung Bandung masih harus berhadapan dengan Bali United (home), PSS Sleman (home), Malut United (away), Barito Putera (home), Persita (away), dan Persis Solo (home).

"Para pemain, tim secara keseluruhan, sadar apa yang sedang dipertaruhkan. Sekarang kami harus bersiap dengan baik di bagian akhir kompetisi," ujar gelandang Persib Tyronne del Pino.

Dewa United pun punya tantangan yang sama. Andai Persib Bandung terpeleset, Dewa United pun memiliki pertandingan-pertandingan yang tak mudah.

Enam laga sisa Dewa United musim ini, ialah melawan PSS Sleman (away), Malut United (home), Barito Putera (away), Persita (home), Persis Solo (away), dan PSBS Biak (home).

Di peringkat ketiga ada Persebaya Surabaya dengan jumlah 49 poin.