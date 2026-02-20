Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Jadwal Super League: Hari Ini Ada 3 Laga, Jangan Salah!

Jumat, 20 Februari 2026 – 09:43 WIB
Pelatih Semen Padang Dejan Antonic. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PADANG – Pekan ke-22 Super League menjadi week pertama di Ramadan.

Tiga pertandingan hadir Jumat (20/2). Jangan salah! Laga digelar pada malam hari alias setelah waktu berbuka puasa.

Persik Kediri menjamu Bhayangkara FC, Persija kedatangan PSM Makassar, dan Semen Padang meladeni Malut United.

Semen Padang FC mengincar kemenangan guna memaksimalkan momentum untuk bisa keluar dari zona merah.

"Kami banyak mengevaluasi dan bicara soal kekalahan dari Arema FC sebagai persiapan melawan Malut United. Kami mencoba memperbaiki kesalahan, fokus menghadapi Malut United," ujar Pelatih Semen Padang Dejan Antonic.

Dia memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menjalani laga lawan Malut United.

“Kami akan menghadapi tim yang bagus, tetapi tentu saja semoga kami yang mendapatkan poin kemenangan," ujarnya. (il/jpnn) 

Jadwal Pekan ke-22 dan Klasemen Super League
Inilah pekan pertama Super League di Ramadan. Lihat jadwal lengkap di sini. Cek juga klasemen.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

