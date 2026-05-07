Jadwal Super League: Juara 2003 & 2006 Belum Aman

jpnn.com - KEDIRI - Pekan ke-32 Super League bukan cuma soal Persija Jakarta vs Persib Bandung dan Bali United vs Borneo FC saja.

Juara 2003 dan 2006 Persik Kediri juga harus segera memastikan nasibnya. Penyandang julukan Macan Putih itu masih butuh satu poin lagi untuk aman di luar zona degradasi.

Poin Persik saat ini masih mungkin disamai tim yang berada di urutan teratas zona degradasi, yakni Persis Solo. Andai Persik selalu kalah di tiga laga sisa dan Persis selalu menang, maka poin kedua tim sama. Perhitungan akhir akan ketat lantaran head to head kedua tim sama-sama saling mengalahkan musim ini.

Jadi, buat Persik, laga pekan ke-32 di kandang Semen Padang, Stadion GOR Haji Agus Salim Padang, Jumat (8/5), merupakan kesempatan untuk memastikan bertahan di Super League.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menegaskan timnya tidak ingin bermain aman dan akan memburu kemenangan di Padang.

“Secara matematis kami hanya butuh satu poin untuk aman. Namun, pekerjaan kami belum selesai. Kami masih harus menyelesaikan kompetisi sampai tuntas dan finis di peringkat lebih baik dari musim lalu," tuturnya.

Musim lalu, Persik finis di urutan ke-12 dengan total poin 41.

"Kami tetap harus meraih tiga poin lawan Semen Padang,” katanya.