Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Jadwal Super League: Juara 2003 & 2006 Belum Aman

Kamis, 07 Mei 2026 – 07:06 WIB
Jadwal Super League: Juara 2003 & 2006 Belum Aman - JPNN.COM
Skuad Persik Kediri. Foto: ileague

jpnn.com - KEDIRI - Pekan ke-32 Super League bukan cuma soal Persija Jakarta vs Persib Bandung dan Bali United vs Borneo FC saja.

Juara 2003 dan 2006 Persik Kediri juga harus segera memastikan nasibnya. Penyandang julukan Macan Putih itu masih butuh satu poin lagi untuk aman di luar zona degradasi.

Poin Persik saat ini masih mungkin disamai tim yang berada di urutan teratas zona degradasi, yakni Persis Solo. Andai Persik selalu kalah di tiga laga sisa dan Persis selalu menang, maka poin kedua tim sama. Perhitungan akhir akan ketat lantaran head to head kedua tim sama-sama saling mengalahkan musim ini.

Baca Juga:

Jadi, buat Persik, laga pekan ke-32 di kandang Semen Padang, Stadion GOR Haji Agus Salim Padang, Jumat (8/5), merupakan kesempatan untuk memastikan bertahan di Super League.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menegaskan timnya tidak ingin bermain aman dan akan memburu kemenangan di Padang.

“Secara matematis kami hanya butuh satu poin untuk aman. Namun, pekerjaan kami belum selesai. Kami masih harus menyelesaikan kompetisi sampai tuntas dan finis di peringkat lebih baik dari musim lalu," tuturnya.

Baca Juga:

Musim lalu, Persik finis di urutan ke-12 dengan total poin 41.

"Kami tetap harus meraih tiga poin lawan Semen Padang,” katanya.

Pekan ke-32 Super League bukan hanya soal Persija vs Persib dan Bali United vs Borneo FC saja. Cek klasemen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jadwal Super League  Super League  Persija vs Persib  Bali United vs Borneo FC  Persik  Semen Padang vs Persik  klasemen Super League 
BERITA JADWAL SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp