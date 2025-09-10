Jadwal Super League Pekan Ini, Ada Persib vs Persebaya, Persija vs Bali United

jpnn.com - JAKARTA – Berikut jadwal BRI Super League 2025/2026 yang akan bergulir mulai Kamis (11/9).

Pada pekan kelima BRI Super League 2025/2026, ada sejumlah pertandingan menarik, antara lain Persib Bandung vs Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta vs Bali United.

Persib Bandung akan menjamu sesama tim alumni perserikatan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat (12/9) pukul 15.30 WIB.

Skuad asuhan Bojan Hodak tersebut kini tengah berambisi untuk kembali ke jalur kemenangan setelah pada dua pertandingan sebelumnya tak bisa mencetak hasil sempurna.

Selain itu, Persib Bandung yang menambah kekuatan mereka dengan mendatangkan Thom Haye, Eliano Reijnders, Federico Barba, dan Andrew Jung tentu enggan mendapatkan hasil minor.

Di sisi lain, Persebaya Surabaya ingin melanjutkan tren positif karena pada dua pertandingan sebelumnya mereka mencetak kemenangan kontra Persita Tangerang dan Bali United.

Selanjutnya ada pertandingan menarik lainnya yang mempertemukan Persija Jakarta menjamu Bali United di Stadion Internasional Jakarta, Jakarta Utara, Minggu (14/9) pukul 19.00 WIB.

Persija Jakarta membidik kemenangan pada pertandingan ini demi mempertahankan posisi mereka di peringkat pertama klasemen sementara dengan 10 poin dari empat pertandingan.