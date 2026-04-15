JPNN.com - Entertainment - Film

Jadwal Tayang Film Ikatan Darah di Bioskop Indonesia

Rabu, 15 April 2026 – 11:11 WIB
Jadwal Tayang Film Ikatan Darah di Bioskop Indonesia - JPNN.COM
Derby Romero sebagai Bilal, dalam film Ikatan Darah. Foto: Dok. Uwais Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Film laga terbaru yang berjudul Ikatan Darah akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya produksi Uwais Pictures itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 30 April 2026 mendatang.

Menjelang tayang, Ikatan Darah baru saja merilis final trailer bagi calon penonton.

Tidak hanya menampilkan adegan aksi laga brutal dan berdarah-darah, final trailer film juga menggambarkan rangkaian aksi laga yang bikin penonton tarik napas di layar besar.

Trailer Ikatan Darah mempertontonkan gaya bertarung dari masing-masing anggota Geng Mafia Primbon. Misalnya, Boris (Abdurrahman Arif) yang sering ditunjukkan menggunakan senjata tajam seperti mesin pemotong rumput hingga parang.

Macan (Rama) yang memiliki gaya bertarung khas pembunuh kejam dan menyakiti lawan secara perlahan, hingga duel penuh emosional antara Mega (Livi Ciananta) dan Dini (Ismi Melinda) yang merupakan sahabat namun harus bertarung demi kepentingan masing-masing.

Sutradara Sidharta Tata membuat berbagai koreografi aksi dalam film ini berjalan begitu dinamis dengan sinematografi yang semakin membuat penonton ikut berada di tengah pertarungan.

Dikenal dengan judul-judul series action yang banyak dicintai penonton Indonesia. Kini, untuk pertama kalinya, Sidharta Tata membuat film action layar lebarnya lewat Ikatan Darah, dengan produser eksekutif Iko Uwais.

Film laga terbaru yang berjudul Ikatan Darah akan segera tayang di bioskop Indonesia. Karya produksi Uwais Pictures itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai...

