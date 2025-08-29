Jadwal Tayang Film Legenda Kelam Malin Kundang

jpnn.com, JAKARTA - Film drama misteri yang berjudul, Legenda Kelam Malin Kundang akan segera tayang di bioskop.

Diproduksi oleh Come and See Pictures, film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 November 2025 mendatang.

Legenda Kelam Malin Kundang disutradarai oleh Rafki Hidayat dan Kevin Rahardjo serta dibintangi Rio Dewanto dan Faradina Mufti.

Malin Kundang merupakan nama terkenal dari cerita rakyat yang dekat dengan masyarakat tentang seorang anak yang merantau untuk memperbaiki nasib, namun setelah sukses dan kaya, malah menolak mengakui ibunya.

Kisah yang tersaji dalam film Legenda Kelam Malin Kundang adalah adaptasi modern dari legenda ikonik tersebut lewat skenario yang ditulis oleh Joko Anwar, Aline Djayasukmana, dan Rafki Hidayat.

Dalam official teaser trailer Legenda Kelam Malin Kundang, kisah dimulai ketika seorang anak (Sulthan Hamonangan) pergi merantau ke kota, meninggalkan ibunya.

Dia berjanji, kelak ketika punya uang, akan mengirim untuk ibunya, serta bakal menjemput sang ibunda untuk ikut pindah.

Hingga akhirnya, anak itu telah memasuki kehidupan dewasa (diperankan Rio Dewanto). Dia punya keluarga yang harmonis. Menjalani kehidupan rumah tangganya dengan bahagia bersama sang istri (Faradina Mufti) dan satu anaknya.