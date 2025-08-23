Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Jadwal Tayang Film Pencarian Terakhir di Bioskop

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 15:15 WIB
Jadwal Tayang Film Pencarian Terakhir di Bioskop - JPNN.COM
Poster film horor misteri yang berjudul, Pencarian Terakhir. Foto: Dok. Starvision

jpnn.com, JAKARTA - Film horor misteri, Pencarian Terakhir akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya produksi Starvision itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 28 Agustus 2025 mendatang.

Pencarian Terakhir mengangkat mitos di Gunung Sarangan, namun juga berbalut cerita keluarga yang kuat.

Adapun 7 tahun setelah ibunya hilang di Gunung Sarangan, Drupadi (Adzana Ashel) kembali ke sana bersama kekasih dan teman-temannya untuk trail run.

Namun, teror dari Ki Tapa (Egi Fedly), penunggu Gunung Sarangan menyesatkan Drupadi dan kawan-kawan.

Rombongan dinyatakan hilang, sehingga ayahnya, Tito (Donny Alamsyah harus menghadapi traumanya dengan kembali melakukan pencarian penuh misteri di Gunung Sarangan.

Diproduseri oleh Chand Parwez Servia dan Mithu Nisar, film Pencarian Terakhir disutradarai oleh Affandi Abdul Rachman.

Film tersebut dibintangi oleh Adzana Ashel, Donny Alamsyah, Artika Sari Devi, Razan Zu, Fatih Unru, Alika Jantinia, Fadi Alaydrus, Dinda Mahira, Moh. Iqbal Sulaiman, Yama Carlos, Alex Abbad, Tesadesrada Ryza, Verdi Solaiman, Ramon Y Tungka, Azkya Mahira, Egi Fedly, Fuad Idris, dan Ruth Marini.

TAGS   Pencarian Terakhir  Film Pencarian Terakhir  Donny Alamsyah  Artika Sari Devi 
