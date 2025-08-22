Jadwal Terbaru Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu, Jutaan Honorer Harus Tahu

jpnn.com - JAKARTA – Sesuai jadwal terbaru yang tertera di Surat MenPANRB Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025 tertanggal 20 Agustus 2025, saat ini masih tahapan pengusulan PPPK Paruh Waktu.

Tahapan pengusulan kebutuhan atau formasi PPPK Paruh Waktu oleh instansi akan ditutup 25 Agustus 2025.

Diketahui, data resmi BKN menyebutkan jumlah pelamar PPPK 2024 yang berpotensi menjadi PPPK Paruh Waktu mencapai jutaan, yakni 1.369.747 orang.

Mereka, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) peserta seleksi PPPK 2024 tahap 2, harus mengetahui tahapan pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Salah satu tahapan krusial ialah pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK Paruh Waktu.

Lampiran Surat MenPANRB tertanggal 20 Agustus menyebutkan, jadwal pengisian DRH PPPK Paruh Waktu yang semula 23 Agustus sampai dengan 15 September 2025 menjadi 28 Agustus sampai dengan 15 September 2025.

Selanjutnya, usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu semula 23 Agustus sampai dengan 20 September 2025, menjadi 28 Agustus sampai dengan 20 September 2025.

Adapun jadwal penetapan NI PPPK Paruh Waktu semula 23 Agustus sampai dengan 30 September 2025 menjadi 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025.