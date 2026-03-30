Jadwal Timnas Indonesia vs Bulgaria, Kevin Diks Ungkap Hal yang Membuat Garuda Berpeluang Menang

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal Timnas Indonesia vs Bulgaria pada laga terakhir FIFA Series 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari ini Senin (30/3) malam pukul 20.00 WIB.

Bek Timnas Indonesia Kevin Diks yakin timnya bisa mengalahkan Bulgaria.

Meski di atas kertas Bulgaria lebih diunggulkan, kata Kevin, semuanya bisa terjadi di sepak bola.

Dia juga menyinggung bahwa bermain di kandang sendiri membuat peluang timnya untuk menang semakin besar.

"Dalam sepak bola, apa pun bisa terjadi. Kami bermain di kandang dan saya pikir sangat sulit untuk mengalahkan kami di kandang. Ini saatnya untuk membuktikan itu,” kata Kevin Diks saat ditemui awak media di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (29/3).

“Ini pertandingan besar bagi kami, tantangan besar, dan saya rasa seluruh tim sudah sangat siap," sambungnya.

Kevin, yang kini membela Borussia Moenchengladbach di Bundesliga Jerman, tahu betul kualitas Bulgaria.

Menurutnya, Bulgaria jauh berbeda dari Saint Kitt dan Nevis yang dikalahkan Indonesia empat gol tanpa balas.