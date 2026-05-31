Jadwal Timnas U-20 Indonesia pada Kualifikasi Piala Asia U20 2027

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini jadwal Timnas U-20 Indonesia dalam Kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Timnas U-20 Indonesia tergabung dalam Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di China setelah undian yang dilakukan AFC di AFC House, Kuala Lumpur, Kamis.

Indonesia bergabung bersama juara bertahan Australia, rival regional Malaysia, dan Laos yang menjadi tuan rumah babak kualifikasi grup ini.

Menurut laman AFC pada Minggu, Indonesia akan memainkan laga pertama babak kualifikasi ini pada 31 Agustus melawan Malaysia.

Setelah itu pada 3 September menghadapi Laos, lalu ditutup melawan Australia pada 6 September.

Dari babak kualifikasi, delapan juara grup (A-H) dan tujuh runner-up terbaik lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di China pada 24 Maret-10 April tahun depan.

AFC memperkenalkan sistem promosi dan degradasi pada babak kualifikasi kali ini, di mana tim terbawah dari delapan grup degradasi ke Development Phase yang berisi tiga grup.

Adapun tiga juara dan tiga runner-up grup di fase ini akan promosi untuk mengikuti babak kualifikasi Piala Asia U20 edisi berikutnya.