Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadwal Timnas U-20 Indonesia pada Kualifikasi Piala Asia U20 2027

Minggu, 31 Mei 2026 – 07:18 WIB
Jadwal Timnas U-20 Indonesia pada Kualifikasi Piala Asia U20 2027 - JPNN.COM
Suporter Timnas Indonesia. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini jadwal Timnas U-20 Indonesia dalam Kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Timnas U-20 Indonesia tergabung dalam Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di China setelah undian yang dilakukan AFC di AFC House, Kuala Lumpur, Kamis.

Indonesia bergabung bersama juara bertahan Australia, rival regional Malaysia, dan Laos yang menjadi tuan rumah babak kualifikasi grup ini.

Baca Juga:

Menurut laman AFC pada Minggu, Indonesia akan memainkan laga pertama babak kualifikasi ini pada 31 Agustus melawan Malaysia.

Setelah itu pada 3 September menghadapi Laos, lalu ditutup melawan Australia pada 6 September.

Dari babak kualifikasi, delapan juara grup (A-H) dan tujuh runner-up terbaik lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di China pada 24 Maret-10 April tahun depan.

Baca Juga:

AFC memperkenalkan sistem promosi dan degradasi pada babak kualifikasi kali ini, di mana tim terbawah dari delapan grup degradasi ke Development Phase yang berisi tiga grup.

Adapun tiga juara dan tiga runner-up grup di fase ini akan promosi untuk mengikuti babak kualifikasi Piala Asia U20 edisi berikutnya.

Silakan dicatat jadwal pertandingan Timnas U-20 Indonesia dalam Kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas U-20  Timnas U-20 Indonesia  Kualifikasi Piala Asia U-20 2027  AFC 
BERITA TIMNAS U-20 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp