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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jadwal Wakil Indonesia di Perempat Final Japan Open 2026, Mampukah Akhiri Kutukan?

Jumat, 17 Juli 2026 – 09:35 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Perempat Final Japan Open 2026, Mampukah Akhiri Kutukan? - JPNN.COM
Alwi Farhan menjadi salah satu wakil Indonesia di perempat final Japan Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Indonesia masih menjaga peluang meraih prestasi di Japan Open 2026.

Tercatat, empat delegasi Merah Putih berhasil mengamankan tiket perempat final turnamen BWF Super 750 itu.

Nama-nama yang dimaksud ialah Alwi Farhan dari sektor tunggal putra, Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra), dan Febriana Dwipuji/Meilysa Trias Puspitasari (ganda putri).

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Mereka akan kembali bertarung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, Jumat (17/7/2026), demi memperebutkan tiket menuju empat besar.

Putri KW menjadi pemain Indonesia yang lebih dahulu turun ke lapangan. Tunggal putri andalan Tanah Air itu dijadwalkan menghadapi unggulan asal China Wang Zhiyi pada match kelima di court 2. 

Tak lama berselang, giliran sektor ganda putri yang unjuk kemampuan. Febriana Dwipuji Kusuma bersama Meilysa Trias Puspitasari akan berusaha melewati hadangan pasangan Taiwan Hsu Yin Hui/Lin Jhih Yun, juga pada match kelima, tetapi di court 1.

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Harapan Indonesia di nomor tunggal putra berada di tangan Alwi Farhan. Pebulu tangkis berusia 21 tahun tersebut dijadwalkan meladeni perlawanan tuan rumah Kodai Naraoka pada match ke-8 di court 2.

Perjuangan Merah Putih di perempat final kemudian ditutup pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Empat wakil Indonesia siap bertarung di perempat final Japan Open 2026. Simak jadwal lengkap mereka dan peluang mengakhiri puasa gelar di Negeri Sakura.

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TAGS   Japan Open 2026  jadwal japan open 2026  jadwal perempat final Japan Open 2026  Alwi Farhan  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri 
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