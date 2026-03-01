Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Jadwal Yamaha One Make Race 2026: Musim Adrenalin Siap Dimulai

Minggu, 01 Maret 2026 – 06:19 WIB
Jadwal Yamaha One Make Race 2026: Musim Adrenalin Siap Dimulai - JPNN.COM
Ilustrasi balapan motor Yamaha. Foto: yamaha

jpnn.com, JAKARTA - Kalender balap nasional 2026 mulai terisi. Bagi para penggemar garpu tala, deretan tanggal Yamaha One Make Race 2026 penanda musim adrenalin kembali dimulai.

Di ajang domestik, Yamaha kembali menggulirkan tiga pilar balap andalannya: Yamaha Cup Race, BLU CRU Yamaha Sunday Race, dan BLU CRU Yamaha Enduro Challenge.

Tiga karakter berbeda, satu semangat yang sama—kompetisi, komunitas, dan panggung pembuktian.

Pembuka musim datang dari Yamaha Cup Race yang memasuki usia lebih dari tiga dekade.

Seri perdana digelar di Sulawesi Selatan, 18–19 April, lalu berlanjut ke Sumatera Barat (22–23 Agustus) dan Jawa Tengah (17–18 Oktober). 

Tahun ini ada tambahan satu putaran dibanding musim lalu.

Bukan cuma balapan bebek sport yang jadi daya tarik, Yamaha juga menyuntikkan warna baru lewat MAXi GP serta Aerox Drag Race.

Pertengahan Juli, sorotan beralih ke Mandalika International Circuit.

Pertengahan Juli, sorotan beralih ke Mandalika International Circuit.

