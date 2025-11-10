Jaecoo J5 EV Mulai Dikirim ke Garasi Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Jaecoo Indonesia mengumumkan mulai mendistribusikan mobil listrik J5 EV kepada konsumen di seluruh Indonesia pada Minggu (9/11).

Penyerahan itu dulakukan secara serentak melalui 17 jaringan dealer resmi Jaecoo yang tersebar di berbagai kota besar.

Ini tentu menandai langkah penting bagi pabrikan mobil asal Tiongkok itu memperkuat kehadirannya di pasar kendaraan listrik nasional.

“Kami bangga melihat antusiasme tinggi dari konsumen di berbagai kota, yang menunjukkan kepercayaan besar terhadap brand JAECOO dan visi kami dalam membangun gaya hidup SUV masa depan yang berkelanjutan," ujar Country Director Jaecoo Indonesia, Max Zhou dalam siaran persnya, Minggu.

Serah terima unit ini dilakukan untuk konsumen yang telah melakukan pemesanan sejak ajang GIIAS 2025.

Namun, bagi konsumen yang memesan setelah pengumuman harga resmi akan dikirim pada awal November.

Adapun dealer Jaecoo yang berpartisipasi dalam kegiatan ini mencakup di Jakarta, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Batam, Medan, Denpasar, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Pontianak, dan Balikpapan.

Melalui jaringan yang luas ini, Jaecoo memastikan setiap konsumen di berbagai daerah dapat menikmati standar pelayanan terbaik dan pengalaman kepemilikan SUV listrik yang premium.