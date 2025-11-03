Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Jaecoo J5 EV Resmi Mengaspal, Harga Mulai Rp 200 Jutaan

Senin, 03 November 2025 – 13:48 WIB
Jaecoo Indonesia akhirnya meluncurkan mobil listrik J5 EV kepada publik di tanah air pada Senin (3/11). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Jaecoo Indonesia akhirnya meluncurkan mobil listrik J5 EV kepada publik di tanah air pada Senin (3/11).

Ditawarkan dalam dua varian, Jaecoo J5 EV dibanderol dengan harga mulai dari Rp 200 jutaan.

President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo mengatakan harga tersebut sangat cocok untuk pasar Indonesia. Sebab, kata dia, Jaecoo merupakan merek baru di Indonesia.

"Kami kasih harga yang benar-benar bisa kasih saat ini," ungkap Zeng Shuo saat pengumuman harga resmi Jaecoo J5 EV di Jakarta Selatan, Senin.

Jaecoo J5 EV menghadirkan kombinasi antara desain SUV tangguh, pengisian daya baterai cepat, dan teknologi pintar khas The Real SUV.

Mobil listrik asal Tiongkok itu hadir dengan sejumlah fitur yang menonjol di kelasnya.

Selain itu, mobil itu diklaim paling tinggi di SUV listrik kompak lainnya yang beredar di pasar saat ini karena memiliki ground clearance mencapai 200 mm.

Jaecoo J5 EV dibekali motor listrik bertenaga 155 kW (setara 210 PS) dan torsi 288 Nm yang memberikan akselerasi instan khas kendaraan listrik.

