Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Jaecoo J7 Tersandung Masalah Teknis, Lebih dari 1.000 Unit Kena Recall

Selasa, 03 Februari 2026 – 06:05 WIB
Jaecoo J7 Tersandung Masalah Teknis, Lebih dari 1.000 Unit Kena Recall - JPNN.COM
Ilustrasi Jaecoo J7. (ANTARA/ho/Jaecoo)

jpnn.com - Jaecoo J7, SUV menengah ini tengah diterpa isu serius di Australia. Model ditemukan potensi kerusakan pada sistem kelistrikan vital kendaraan.

Hal itu mendorong Chery Motor Australia terpaksa menarik kembali (recall) 1.028 unit Jaecoo J7 produksi 2025.

Program recall menyasar varian Jaecoo J7 bermesin bensin 1.6 liter turbo empat silinder, baik dengan penggerak roda depan (FWD) maupun semua roda (AWD).

Baca Juga:

Sementara itu, versi Jaecoo J7 SHS plug-in hybrid bermesin 1.5 liter dipastikan tidak terdampak, begitu pula model Chery, Jaecoo, dan Omoda lainnya.

Masalah bermula dari cacat produksi pada rangkaian kabel Unit Kontrol Elektronik (ECU).

Dalam pemberitahuan resmi kepada otoritas setempat, disebutkan bahwa kabel tersebut berpotensi bergesekan dengan braket pemasangan mesin.

Baca Juga:

Gesekan dapat menyebabkan kerusakan kabel, yang berdampak langsung pada performa kendaraan.

Risikonya tidak main-main. Perusahaan mengungkapkan bahwa kondisi tersebut bisa memicu hilangnya tenaga penggerak secara tiba-tiba atau, bahkan membuat mesin mati tanpa peringatan saat kendaraan sedang melaju.

Jaecoo J7, SUV menengah ini tengah diterpa isu serius di Australia. Model ditemukan potensi kerusakan pada sistem kelistrikan vital kendaraan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Chery Jaecoo  Jaecoo J7  Recall Jaecoo J7  Chery 
BERITA CHERY JAECOO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp