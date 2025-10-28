Jaecoo Janji Umumkan Harga Resmi Mobil Listrik J5 EV Pekan Depan

Selasa, 28 Oktober 2025 – 15:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Jaecoo Indonesia berjanji bakal mengumumkan harga resmi mobil listrik J5 EV pada Senin (3/11) mendatang.

Sebeulmnya, SUV listrik premium berjuluk "The Real SUV" itu telah membuka masa pre-booking di ajang GIIAS 2025 dengan harga perkenalan Rp 450 juta.

Country Director JAECOO Indonesia, Max Zhou mengatakan pihaknya sangat antusias merancang sebuah kendaraan yang dapat memberikan tenaga besar, efisiensi tinggi, dan kenyamanan yang dibutuhkan pengguna di Indonesia.

"Nantikan peluncuran resmi serta pengumuman harga J5 EV pada 3 November mendatang,” kata Max Zhou dalam siaran persnya, Selasa (28/10).

Jaecoo J5 EV dibekali motor listrik bertenaga 155 kW (setara 210 PS) dan torsi puncak 288 Nm yang memberikan akselerasi instan khas kendaraan listrik.

Baterai berkapasitas 60,9 kWh memungkinkan mobil itu menempuh jarak hingga 461 km dalam sekali pengisian daya (berdasarkan standar NEDC).

Dengan kemampuan pengisian cepat 130 kW, daya dapat terisi dari 30 hingga 80 persen hanya dalam 28 menit.

Selain tenaga, pengalaman berkendara mobil listik asal Tiongkok itu ditunjang motor listrik penggerak FWD (Front-Wheel Drive) yang membuat J5 EV stabil di jalan basah, tanjakan, hingga medan semi-offroad.