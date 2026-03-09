Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Jaecoo Targetkan 10 Ribu Unit J5 EV Sampai ke Tangan Konsumen Sebelum Lebaran 2026

Senin, 09 Maret 2026 – 00:22 WIB
Jaecoo Targetkan 10 Ribu Unit J5 EV Sampai ke Tangan Konsumen Sebelum Lebaran 2026 - JPNN.COM
Jaecoo Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas produksi mobil listrik J5 EV guna memangkas antrean pemesanan. ilustrasi. Foto: Jaecoo

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Jaecoo Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas produksi mobil listrik J5 EV di PT Handal Indonesia Motor (HIM) di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat.

Langkah tersebut dilakukan untuk memangkas inden atau masa tunggu bagi konsumen yang sudah memesan mobil listrik asal Tiongkok tersebut.

Business Unit Director Jaecoo Indonesia, Jim Ma mengungkapkan sejak dirili beberapa waktu lalu J5 EV mendapatkan mendapatkan sambutan positif dari konsumen di tanah air.

Baca Juga:

Berdasarkan data internal Jaecoo, saat ini J5 EV berhasil mengantongi 15.000 unit Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

Namun, mobil tersebut baru dikirim 7.000 unit kepada konsumen yang sudah memesan terlebih dahulu.

"Kami sudah menyerahkan J5 EV secara simbolis kepada konsumen mencapai lebih dari 7.000 unit di Indonesia," ungkap Jim Ma saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/3).

Baca Juga:

Dia menambahkan tingginya antusiasme konsumen terhadap J5 EV mendorong Jaecoo untuk terus mempercepat proses distribusi kendaraan kepada konsumen.

Menurutnya, proses distribusi merupakan komitmennya agar pelanggan dapat segera mengendarai unit mereka untuk menemani aktivitas harian maupun perjalanan jarak antar-kota.

Jaecoo Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas produksi mobil listrik J5 EV guna memangkas antrean pemesanan. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jaecoo J5 EV  Lebaran 2026  distribusi  mobil listrik  Gaikindo  Harga Jaecoo J5 EV 
BERITA JAECOO J5 EV LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp