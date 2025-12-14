Jaga Alam, Tingkatkan Kualitas Hidup: bank bjb Tanam 10.000 Mangrove di Subang

jpnn.com, SUBANG - bank bjb terus menghadirkan program-program yang berorientasi pada kemaslahatan komunitas dan masyarakat melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan lingkungan hidup secara seimbang.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan bank bjb adalah pelaksanaan program penanaman 10.000 bibit mangrove di wilayah pesisir Dusun Mulyasari, Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 11 November 2025, sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) bank bjb di bidang pelestarian lingkungan.

Melalui program ini, bank bjb menegaskan perannya sebagai institusi keuangan yang aktif berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sekitar.

Penanaman mangrove dilakukan bekerja sama dengan Yayasan Lingkungan Nusantara Indah (YLNI), sebagai mitra strategis dalam pengelolaan dan pengembangan program lingkungan berbasis masyarakat.

Kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi antara dunia perbankan, lembaga lingkungan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang saling mendukung.

Lokasi penanaman dipilih secara strategis di kawasan pesisir yang rentan terhadap abrasi dan dampak rob air laut, sehingga membutuhkan upaya pemulihan dan perlindungan jangka panjang.