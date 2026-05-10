Jaga Asa Juara, Persib Bandung Siap Menaklukkan Persija Jakarta di Stadion Segiri

Minggu, 10 Mei 2026 – 07:01 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - SAMARINDA - Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (9/5).

Persib membidik kemenangan untuk menjaga asa menjuarai Super League musim ini. Maung Bandung menyatakan kesiapan penuh untuk menaklukkan Macan Kemayoran demi menjaga peluang juara liga.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan laga ini memiliki arti lebih dari sekadar rivalitas sejarah. Oleh karena itu, kemenangan menjadi harga mati bagi Maung Bandung untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara Super League

Menurut Hodak, laga Persib vs Persija merupakan pertandingan dengan tensi tinggi dan bisa dibilang sebagai derbi terbaik di Asia Tenggara. 

"Tentunya, kedua tim sama-sama tidak ingin kehilangan poin," ujar Hodak dalam konferensi pers di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (9/5).

Pangeran Biru dalam kondisi siap tempur. Hodak menekankan pentingnya konsentrasi penuh di sisa pertandingan musim ini, yang mana setiap poin sangat menentukan klasemen.

Dalam lawatan ke Kalimantan Timur ini, Persib memboyong 23 penggawa, termasuk sepuluh pemain asing.

"Terkait komposisi pemain asing, satu nama dipastikan harus absen sesuai regulasi," ungkapnya.

Menjaga asa juara Super League, Persib Bandung siap menaklukkan Persija Jakarta saat kedua tim bertemu di Stadiom Segiri, Samarinda, Kaltim, Minggu (9/5).

Persib  Persija vs Persib  Stadion segiri  Persib Bandung  Super League  jaga asa juara 
