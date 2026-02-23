Jaga Daya Saing, PBSI Segarkan Struktur Pelatih Ganda Putra

jpnn.com - PBSI kembali melakukan langkah penyegaran di internal tim.

Kali ini, perhatian diarahkan ke sektor ganda putra yang dinilai membutuhkan dinamika baru agar tetap kompetitif di tengah ketatnya persaingan global.

Penyesuaian tersebut menyasar struktur kepelatihan. PBSI menilai perubahan ini penting agar proses latihan dan pendampingan atlet berjalan lebih adaptif serta selaras dengan tuntutan turnamen internasional yang makin padat dan menantang.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk menjaga performa ganda putra Indonesia tetap stabil sekaligus responsif menghadapi level persaingan tertinggi di kalender resmi BWF.

Dalam susunan terbaru, Chafidz Yusuf dipercaya mengisi peran asisten pelatih di sektor ganda putra utama.

Dia akan mendampingi Antonius Budi Ariantho dalam menangani pasangan-pasangan elite.

Sementara itu, sektor ganda putra pratama juga mendapat sentuhan baru.

Thomas Indratjaja ditunjuk sebagai asisten pelatih untuk bekerja bersama Andrei Adistia dalam membina pemain-pemain pelapis.