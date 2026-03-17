Ekonomi - Makro

Jaga Defisit 3%, Pemerintah Siapkan Skenario Efisiensi Anggaran Hadapi Konflik Global

Selasa, 17 Maret 2026 – 13:14 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan skenario efesiensi anggaran guna menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketegangan geopolitik global yang memicu ketidakpastian ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan langkah strategis tersebut bagian dari upaya mitigasi dalam menghadapi kondisi yang dianggap kritis.

Hal ini dirancang agar postur anggaran negara tetap berada dalam koridor aman, meskipun tekanan eksternal terus meningkat akibat konflik internasional.

“Jadi, yang pertama tadi terkait dengan skenario itu adalah skenario saat kita kritis atau krisis,” kata Airlangga di kantornya, Senin (16/3).

Airlangga menjelaskan skenario penghematan tersebut disiapkan sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam menjaga kesehatan keuangan negara.

Dia menegaskan pemerintah sangat berhati-hati dalam menjaga rasio defisit agar tetap terkendali di bawah angka tiga persen.

Airlangga menerangkan skenario tersebut berdasar proyeksi durasi konflik yang relatif panjang berkisar periode 5 - 10 bulan ke depan.

Proyeksi skenario terburuk jika konflik berkepanjangan secara intensif hingga akhir tahun anggaran atau Desember mendatang.

