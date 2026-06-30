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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jaga Hak PMI, KJRI Johor Bahru Pulangkan 3.034 WNI Sepanjang Semester I 2026

Selasa, 30 Juni 2026 – 18:38 WIB
Jaga Hak PMI, KJRI Johor Bahru Pulangkan 3.034 WNI Sepanjang Semester I 2026 - JPNN.COM
Sejumlah WNI/PMI yang difasilitasi pemulangannya ke tanah air oleh KJRI Johor Bahru, di Johor, Malaysia, Selasa (30/6/2026). (ANTARA/HO-Pensosbud KJRI Johor)

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 3.034 warga negara Indonesia (WNI) dan pekerja migran (PMI) selama periode Januari hingga Juni 2026.

Langkah pemulangan massal ini terwujud berkat kolaborasi intensif dengan otoritas imigrasi Kerajaan Malaysia.

Menurut keterangan resmi pihak KJRI Johor Bahru di Kuala Lumpur, Selasa (30/6), dari total akumulasi selama enam bulan tersebut, pemulangan sebanyak 1.177 orang di antaranya diselamatkan melalui skema khusus.

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Program pemulangan mandiri ini memanfaatkan insentif "Program M" yang diinisiasi resmi oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Putrajaya dengan dukungan penuh Pemerintah Malaysia.

Pemulangan terkini terhadap 148 WNI/PMI dilaksanakan pada Selasa, 30 Juni 2026. Mereka diberangkatkan dari Pelabuhan Pasir Gudang, Johor, dengan menggunakan kapal feri MDM Express yang berlayar pada pukul 13.30 waktu setempat menuju Batam, Kepulauan Riau.

Pemulangan ini juga merupakan bagian dari Program M dengan dukungan penuh dari Pemerintah Malaysia.

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Program ini bertujuan mengurangi kepadatan di Depo Tahanan Imigresen (DTI) dan telah berjalan sejak Desember 2024 melalui jalur laut dari Johor ke Batam.

KJRI Johor menyampaikan dengan target 7.200 pemulangan dalam dua tahun, upaya kemanusiaan ini mencerminkan kerja sama bilateral yang berkelanjutan dan penuh empati.

KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 3.034 warga negara Indonesia (WNI) dan pekerja migran (PMI) selama periode Januari hingga Juni 2026.

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TAGS   pekerja migran  Pemulangan WNI  kjri johor bahru  Pemulangan WNI dari Malaysia 
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