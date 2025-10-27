Jaga Jakarta, 75 Personel Gabungan Amankan Pelabuhan Tanjung Priok

jpnn.com, JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 21.00 WIB hingga 03.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing. Patroli ini merupakan bagian dari upaya Jaga Jakarta dan Jaga Priok untuk mengantisipasi potensi gangguan serta memastikan situasi tetap kondusif.

"Patroli KRYD ini merupakan wujud komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam menjaga situasi keamanan di kawasan strategis Pelabuhan Tanjung Priok," ujar Kapolres AKBP Martuasah H. Tobing, Minggu (26/10).

Sebanyak 75 personel gabungan yang terdiri dari 50 personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan 25 personel Polsek jajaran diterjunkan dalam operasi ini. Mereka menggunakan empat unit kendaraan patroli.

Rute patroli menyisir titik-titik strategis, termasuk Jalan Raya Pelabuhan Nusantara, PLTU Indonesia Power, Terminal Pelni Nusantara Pura II, JICT, dan TPK Koja. Tim melakukan pemantauan intensif pada jalur utama dan objek vital, memberikan imbauan kamtibmas, serta berkoordinasi dengan satuan keamanan internal perusahaan.

"Hasil dari patroli menunjukkan situasi yang aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya gangguan keamanan yang signifikan," ungkap Kapolres.

Kegiatan Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan tersebut berjalan lancar dan berhasil menciptakan situasi yang positif bagi pemeliharaan keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok. (tan/jpnn)