Jaga Kawasan Konservasi, EIGER Adventure Land Angkut 6 Ton Sampah di Puncak

Senin, 06 April 2026 – 20:29 WIB
Puluhan relawan EIGER Adventure Land bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) membersihkan sampah di Desa Sukagalih, Megamendung, tepatnya di kawasan Zona Pemanfaatan TNGGP. Foto dok EIGER

jpnn.com, BOGOR - Sebanyak 70 relawan EIGER Adventure Land bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) melakukan aksi bersih-bersih sampah di Desa Sukagalih, Megamendung, tepatnya di kawasan Zona Pemanfaatan TNGGP.

Direktur Utama EIGER Adventure Land, Imanuel Wirajaya mengatakan pada tahap awal, tim berhasil mengangkat sekitar 6 ton sampah atau setara dengan empat truk.

Berdasarkan estimasi di lapangan, total timbulan sampah di titik tersebut diperkirakan mencapai sekitar 30 ton atau setara dengan 20 truk, sehingga proses pembersihan akan dilakukan secara bertahap.

Kegiatan ini sambung Imanuel, menjadi bagian dari komitmen EIGER Adventure Land sebagai destinasi ekowisata yang tidak hanya berfokus pada pengembangan kawasan, tetapi juga pada upaya menjaga kualitas lingkungan di area sekitarnya, termasuk desa penyangga dan kawasan konservasi.

Lebih dari itu, inisiatif ini merefleksikan semangat EIGER Adventure Land dalam menghadirkan pengalaman yang bermakna, di mana interaksi dengan alam tidak berhenti pada eksplorasi, tetapi juga pada tanggung jawab untuk merawat dan menjaganya.

Imanuel menekankan permasalahan sampah di kawasan hulu tidak dapat dilepaskan dari faktor perilaku.

“Permasalahan sampah di kawasan seperti Puncak tidak hanya soal volume, tetapi juga perilaku. Pembuangan sampah sembarangan dapat berdampak langsung terhadap lingkungan sekitar, mulai dari pencemaran hingga potensi bencana,” ujarnya.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan bersama-sama menjaga kawasan ini tetap bersih. Perubahan perilaku dan wajib pilah sampah dari sumber sangat penting diwujudkan," imbuhnya.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen EIGER Adventure Land sebagai destinasi ekowisata yang tidak hanya berfokus pada pengembangan kawasan.

TAGS   EIGER Adventure Land  EIGER  sampah  ekowisata  Gunung Gede Pangrango 
