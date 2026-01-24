Jaga Kebersihan Mulut dengan Mengonsumsi 10 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu hal yang bisa menurunkan rasa percaya diri seseorang ialah memiliki bau mulut yang tidak sedap.

Jujur saja, tidak ada yang suka menoleransi bau mulut dan kebersihan mulut yang buruk.

Itu adalah salah satu cara termudah untuk merusak kesan pertama Anda.

Anda perlu melakukan menanamkan kebiasaan kebersihan mulut yang baik seperti menyikat dan membersihkan gigi dengan benang gigi.

Namun, jika Anda masih berjuang dengan kesehatan mulut yang buruk, itu bisa jadi karena kebiasaan makan kamu.

Tidak peduli seberapa sehat suatu makanan, jika Anda tidak menyikat gigi setelah mengonsumsinya, kamu akan menjadi korban penumpukan plak di mulut, yang menyebabkan bau mulut dan gigi kuning.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menyikat gigi setelah makan, terlepas dari makanan untuk kebersihan mulut.

Pola makan yang tidak sehat telah dianggap sebagai penyebab penyakit mulut, bahkan kanker mulut, oleh banyak penelitian.