Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Jaga Kepercayaan Investor Hadapi Gejolak Global, BI Dorong Penerapan Kode Etik

Sabtu, 25 April 2026 – 19:00 WIB
Jaga Kepercayaan Investor Hadapi Gejolak Global, BI Dorong Penerapan Kode Etik - JPNN.COM
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono menekankan penerapan kode etik pasar keuangan menjadi faktor krusial di tengah ketidakpastian global akibat tekanan geopolitik.

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono menekankan penerapan kode etik pasar keuangan menjadi faktor krusial di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat tekanan geopolitik.

Menyusul hal tersebut, Bank Indonesia mendukung penerbitan Market Code of Conduct (MCoC) Edisi V untuk memperkuat integritas pasar keuangan.

Market Code of Conduct (MCoC) diposisikan sebagai panduan kode etik dan standar perilaku profesional yang fundamental.

Regulasi ini merupakan aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku pasar keuangan di Indonesia dalam setiap aktivitas transaksi yang mereka lakukan.

“Penerapan kode etik pasar oleh pelaku pasar menjadi faktor krusial dalam upaya menjaga kredibilitas pasar, efisiensi pembentukan harga, dan kepercayaan investor," kata Thomas dalam keterangan pers, Sabtu (25/4).

Indonesia tercatat menjadi negara pertama yang mengadopsi pembaruan ACI FMA Handbook 2026 ke dalam standar domestik, selain penerapan FX Global Code edisi 2024.

Sebagai acuan global bagi para pelaku pasar, ACI FMA Handbook 2026 membawa standar yang sangat komprehensif.

Dokumen ini memuat prinsip utama mengenai fungsi pasar, perilaku personal (personal conduct), serta kesiapan operasional yang menunjang profesionalisme.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono menekankan penerapan kode etik pasar keuangan menjadi faktor krusial di tengah ketidakpastian global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kode etik pasar keuangan  kode etik  BI  investor 

JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp