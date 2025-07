Jaga Kesehatan Gigi dengan Rutin Mengonsumsi 6 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - GIGI merupakan salah satu organ penting yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Oleh karena itu, menjaga kesehatan gigi tentu wajib Anda lakukan.

Anda bisa minum secangkir kopi atau teh di pagi hari diikuti dengan segelas anggur di malam hari.

Mungkin Anda rutin menyikat gigi dua kali sehari dan membersihkannya dengan benang gigi.

Sayangnya, praktik kebersihan gigi Anda mungkin tidak cukup untuk menangkal efek makanan pada gigi.

Makanan asam, bersama dengan makanan bertepung atau manis, bisa menyebabkan kerusakan gigi dan penyakit gusi.

Bakteri di mulut memakan gula yang Anda konsumsi dan bisa membentuk plak di permukaan gigi, menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Jika plak tetap ada di sana, bisa berpotensi menyebabkan gigi berlubang.