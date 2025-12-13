Jaga Kesehatan Ginjal dengan Menggunakan 3 Cara Alami Ini
GINJAL merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.
Menjaga kesehatan ginjal bisa Anda lakukan dengan beberapa cara.
Misalnya, rutin minum air putih, menghindari konsumsi alkohol, menghindari rokok, dan lainnya.
Ginjal adalah dua organ berbentuk kacang yang terletak di kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk.
Organ ini menyaring limbah dan cairan ekstra dari darah untuk menghasilkan urine, yang kemudian dikeluarkan oleh tubuh.
Ginjal juga membantu mengatur tekanan darah, menyeimbangkan elektrolit, dan memproduksi hormon penting.
Berikut cara alami untuk menjaga kesehatan ginjal, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Tetap terhidrasi dan konsumsi makanan seimbang
Salah satu cara alami paling sederhana, tetapi efektif untuk menjaga kesehatan ginjal adalah dengan tetap terhidrasi dengan baik.