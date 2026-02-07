Jaga Kesehatan Ginjal dengan Mengonsumsi 3 Suplemen Ini

Sabtu, 07 Februari 2026 – 04:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - GINJAL merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Salah satu cara mudah menjaga kesehatan ginjal ialah dengan mengonsumsi suplemen.

Ada beberapa suplemen yang bisa Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan ginjal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Asam Lemak Omega-3

Asam lemak omega-3 merupakan jenis lemak sehat dengan sifat antiperadangan.

Asam lemak omega-3 bisa bermanfaat bagi banyak fungsi dan organ tubuh, termasuk kesehatan ginjal.

Lemak tersebut bisa membantu menurunkan risiko penyakit ginjal kronis dan memperlambat perkembangan penyakit ginjal.

Lemak ini juga mendukung kesehatan jantung, yang sangat penting bagi orang dengan gangguan fungsi ginjal.