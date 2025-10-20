Jaga Kesehatan Ginjal dengan Mengonsumsi 4 Suplemen Ini

Senin, 20 Oktober 2025 – 07:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - GINJAL merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Menjaga kesehatan ginjal bisa Anda lakukan dengan mengonsumsi suplemen.

Dengan menyediakan nutrisi penting, beberapa suplemen bisa meningkatkan fungsi ginjal dan mengurangi risiko kekurangan gizi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Vitamin D

Vitamin D sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang dan mengurangi peradangan.

Bagi orang dengan penyakit ginjal, kekurangan vitamin D umum terjadi karena berkurangnya kemampuan ginjal untuk mengubah vitamin menjadi bentuk aktifnya.

Mengonsumsi suplemen vitamin D bisa membantu mengelola gangguan tulang dan mencegah komplikasi kardiovaskular.

2. Zat Besi

Zat besi sangat penting untuk memproduksi sel darah merah dan mencegah anemia.